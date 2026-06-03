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Автомобили

Названы недооцененные китайские автомобили с пробегом

Автоэксперт Титов назвал 8 недооцененных китайских автомобилей с пробегом
Geely

Недооцененными китайскими автомобилями с пробегом можно считать Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

«На рынке автомобилей с пробегом переоцененными зачастую оказываются модели, стоимость которых определяется не только их техническим состоянием и характеристиками, но и устойчивой репутацией бренда. В первую очередь речь идет об отдельных версиях Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Camry, Lexus LX и RX, Hyundai Solaris и Kia Rio, а также некоторых Mercedes-Benz, BMW и Range Rover без прозрачной сервисной истории», – сообщил эксперт.

Среди недооцененных предложений Титов отметил ряд свежих китайских автомобилей с пробегом: Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX, причем особенно выигрышными такие машины становятся, если они приобретены у официального дилера, имеют подтвержденную историю обслуживания и действующую гарантию либо остаточный срок гарантийной поддержки. На этом сегменте по-прежнему сохраняется определенный психологический дисконт: часть покупателей продолжает с осторожностью относиться к китайским брендам, хотя за последние годы качество продукции, уровень технологий и сервисная инфраструктура существенно выросли.

По мнению эксперта, также внимания заслуживают отдельные модели Volvo, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Renault Duster, Arkana и Kaptur. В их цене, как правило, отсутствует значительная наценка за бренд, при этом они обеспечивают хороший ресурс, прозрачную сервисную историю и предсказуемые затраты на эксплуатацию.

Ранее Титов назвал самые выгодные по цене и обслуживанию автомобили.

 
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