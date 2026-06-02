Гаишники прибыли экстренно: в Казани мать оставила годовалого ребенка в Kia Soul

В Казани годовалый ребенок оказался заблокирован в Kia Soul

В Казани автоинспекторы спасли ребенка, который оказался заблокирован в иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал KazanFirst.

«Инцидент произошел 25 мая на озере Лебяжье. Молодая мама припарковала Kia Soul и вышла, чтобы достать из багажника детскую коляску. В этот момент сильный порыв ветра захлопнул водительскую дверь. Внутри остались годовалый малыш, ключи и телефон – женщина оказалась снаружи без какой-либо возможности открыть машину», – говорится в публикации.

По данным канала, находившимся на маршруте инспекторам поступил экстренный вызов. Сотрудники незамедлительно прибыли к месту происшествия, вскрыли запертую машину и извлекли ребенка. Младенец остался невредимым и был возвращен матери.

До этого сын депутата угонял от гаишников возле Кремля и попал на камеру. Инцидент произошел в Казани. 16-летний питбайкер привлек внимание сотрудников ГИБДД, когда выполнял опасные трюки на проезжей части. По словам отца нарушителя, депутата сельского поселения Лаишевского района, он не покупал транспорт сыну и думал, что тот уже не катается на питбайке.

Ранее в Забайкалье подросток на Lada попал под обстрел.

 
