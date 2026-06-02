Центр Москвы перекроют 7 июня из-за «Красочного забега»

В ближайшее воскресенье, 7 июня, в центре российской столицы будет временно ограничено движение транспорта. Причина — проведение спортивного мероприятия «Красочный забег». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ограничения будут действовать с 3:00 до 14:00. В частности, под перекрытие попадут Цветной бульвар, Олимпийский проспект, улицы Дурова и Делегатская, а также боковой проезд Самотечной эстакады.

Парковка на этих участках будет запрещена с начала суток. Власти советуют водителям заранее планировать маршруты и пользоваться метро.

В конце марта глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил приравнять питбайки к мототранспорту.

Кроме того, он призвал ввести для компактных мотоциклов паспорта транспортных средств (ПТС). В настоящее время, по его словам, питбайки относятся к спортинвентарю, соответственно, не требуют регистрации и прав на управление. Ими могут управлять дети, которые ежегодно страдают в авариях с ними.

