В Японии приостановят работу почти двух десятков заводов Toyota и Suzuki

Два крупных японских автопроизводителя Toyota и Suzuki приостановят работу 18 заводов, расположенных на территории страны. Об этом пишет газета Nikkei.

По данным издания, производство машин решили поставить на паузу из-за обрушившегося на южные регионы Японии тайфуна «Чанми». Ожидается, что утром 3 июня по всей Японии временно закроют 13 предприятий Toyota. Исключением станет лишь завод в префектуре Фукуока, здесь решение о приостановке или продолжении работы примут на основе фактических погодных условий.

В этот же день компания Suzuki приостановит функционирование пяти предприятий в префектуре Сидзуока. Руководство рассчитывает, что уже во второй половине дня заводы смогут вернуться к штатному режиму работы. Однако окончательное решение будет принято с учетом ситуации.

2 июня в Японии из-за приближения тайфуна «Чанми» отменили более 300 авиарейсов. Ограничения главным образом затронули аэропорты Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Как писали СМИ, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет около 25 км/ч. Генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара сообщал, что из-за разбушевавшейся стихии пострадали не менее девяти человек.

