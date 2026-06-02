Средний пробег электромобилей в РФ оказался на 25% меньше, чем у машин с ДВС

Владельцы электрокаров в России за год накатывают в среднем 12,5 тыс. километров, тогда как бензиновые и дизельные легковые автомобили проезжают около 16,8 тыс.километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Для этого он изучил более 850 объявлений о продаже на классифайдах за первые пять месяцев 2026 года.

Гибридные автомобили заняли промежуточную позицию — их среднегодовой пробег составляет 15,3 тыс. километров. Таким образом, электрокары проезжают на 25% меньше бензиновых машин и на 18% меньше гибридов.

При расчете учитывались только автомобили 2022–2024 годов выпуска. Автор исследования пояснил, что ограничение по году необходимо для чистоты данных — на более старых машинах чаще встречается скрученный пробег. Кроме того, количество электромобилей и гибридов, выпущенных до 2022 года, на рынке существенно меньше.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

