Водитель протащил инспектора ГИБДД по дороге в Хасавюрте

В Хасавюрте водитель без прав сбил сотрудника ГАИ. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала © Дагестан».

«В ночь на Курбан-Байрам в с.Петровское Хасавюртовского района водитель был остановлен за лютую езду, оказалось, он был без прав, после чего автолюбитель «дал по газам».

Полицейский попытался остановить беглеца, зацепился за оконную раму, но нарушитель протащил его по дороге и снес ударом о соседнюю машину», — сообщает канал.

Полиция организовала преследование автомобиля, в ходе которого стражи порядка произвели несколько выстрелов. После того как у автомобиля спустило колесо, водитель бросил машину во дворах и попытался скрыться пешком, добежав до своего дома. Однако собственный отец заставил сына явиться в отдел полиции.

До этого в Туле полуголый мужчина вышел на проезжую часть. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина, который сидит на ступеньках, снимает трусы и штаны, после чего выбегает на проезжую часть. На записи слышно, как женщины просят вызвать полицию.

Ранее в Приморье неизвестные затолкали человека в автомобиль.