Нетрезвых водителей в России могут обязать проходить реабилитацию

Министерство внутренних дел, Минздрав и Минюст России до 2027 года проработают вопрос о медицинской реабилитации для водителей, которых поймали за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Речь идет о том, чтобы при назначении наказания за административное правонарушение или преступление, связанное с управлением автомобилем в нетрезвом виде, суд мог дополнительно обязать нарушителя пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ.

В числе прочего ведомствам предстоит издать нормативный акт, вносящий изменения в регламент медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Корректировки направлены на урегулирование ситуаций, когда проведение стандартной процедуры в полном объеме невозможно по причине физического состояния освидетельствуемого.

