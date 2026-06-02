Нетрезвых водителей в России могут обязать проходить реабилитацию

Министерство внутренних дел, Минздрав и Минюст России до 2027 года проработают вопрос о медицинской реабилитации для водителей, которых поймали за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Речь идет о том, чтобы при назначении наказания за административное правонарушение или преступление, связанное с управлением автомобилем в нетрезвом виде, суд мог дополнительно обязать нарушителя пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ.

В числе прочего ведомствам предстоит издать нормативный акт, вносящий изменения в регламент медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Корректировки направлены на урегулирование ситуаций, когда проведение стандартной процедуры в полном объеме невозможно по причине физического состояния освидетельствуемого.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат борьбу с фальшивыми водительскими правами и медсправками.

 
