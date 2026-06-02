Вырванное ветром окно раздавило Lexus в Хабаровске

Вырванное ураганным ветром окно раздавило автомобиль Lexus в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что в июле 2025 года мощный циклон обрушился на город: стихия валила деревья, срывала кровли с домов и оставила без света несколько жилых микрорайонов. Во время бури из окна одной из квартир на улице Молодежной вырвало оконную раму вместе со стеклопакетом, которая рухнула на припаркованный под домом Lexus. Иномарке серьезно досталось — были повреждены крыша, стойка кузова, передняя дверь, а также лобовое и боковое стекла.

Владельцы квартиры на протяжении почти года доказывали в суде, что произошло форс-мажорное обстоятельство — разбушевавшаяся стихия, однако судьи с этим не согласились. Погодные условия не признали чрезвычайными, а значит, ответственность лежит на собственниках жилья. В итоге хозяевам недвижимости придется выплатить владельцу пострадавшего Lexus компенсацию в размере более 210 тыс. рублей.

