В Калининграде начали выпускать автомобили BMW, которые раньше везли по серым схемам

На «Автоторе» начали собирать автомобили BMW, которых раньше не было в России

Калининградское предприятие «Автотор» запустило сборку кроссоверов BMW в модификациях, которые раньше официально не поставлялись на российский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал «Авторевизорро».

В Калининграде сейчас производят три модели крупных кроссоверов BMW — X7, X6 и X5. Речь идет о дорестайлинговых версиях 2022 года, так как предприятие в основном использует старые складские запасы комплектующих. Напомним, что в глобальном масштабе эти модели обновлялись в 2022 и 2023 годах.

Среди новшеств — сборка дизельной модификации 40d, оснащенной системой нейтрализации отработавших газов с мочевиной AdBlue. До того как BMW приостановила свою деятельность в России, такие машины официально не поставлялись — их можно было ввезти только по «серым» схемам.

Кроме того, предприятие приступило к локализации ряда простых компонентов. При сборке теперь применяют российские жгуты проводов, патрубки и прочие резиновые изделия. Также на «Автоторе» впервые начали окрашивать отдельные детали кузова — раньше этого не делали.

Кроссоверы выходят с конвейера мелкими партиями. На данный момент они предлагаются только в исполнении 30d, минимальная цена составляет 13,6 млн рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

