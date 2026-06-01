Автоюрист назвал логичным расширение возможности оформления каско на подержанные авто

Автоюрист Шумский прокомментировал повышение ценза до 20 лет на оформление каско

Расширение «Т-Страхованием» условий страхования по каско на легковых автомобили возрастом от 15 до 20 лет включительно является логичным шагом. Об этом заявил в своем Telegram-канале автоюрист Александр Шумский, комментируя решение компании.

Шумский напомнил, что, по данным Госавтоинспекции на 1 января 2026 года, в России зарегистрировано около 68 млн транспортных средств, из которых 67,7% старше 10 лет. При этом число легковых автомобилей возрастом более 15 лет составляет 23,7 млн.

Автоюрист отметил, что значительная часть страхового рынка по-прежнему ограничивает возможность оформления каско для автомобилей старше 10-15 лет либо предлагает для них существенно урезанное покрытие. По его мнению, решение «Т-Страхования» отражает изменение структуры российского автопарка и может стать сигналом для других участников рынка.

В компании сообщили, что решение принято на фоне роста среднего возраста российского автопарка. Теперь владельцы автомобилей указанной возрастной категории могут оформить каско на условиях, сопоставимых с теми, которые действуют для более современных машин.

«Мы приняли данное решение на фоне роста среднего возраста российского автопарка, чтобы сделать каско более гибким и доступным для более широкой аудитории автомобилистов», — отметил генеральный директор «Т-Страхования» Иван Мироненко.

В компании уточнили, что для владельцев автомобилей возрастом от 15 до 20 лет не предусмотрено ограничений по наполнению страхового покрытия. Клиенты могут выбрать как базовый, так и расширенный вариант полиса, самостоятельно определив страховую сумму, срок действия договора и дополнительные опции.

Стандартный полис каско, как сообщается, покрывает ущерб в результате ДТП независимо от виновника, полную гибель или частичные повреждения автомобиля, угон, противоправные действия третьих лиц, последствия стихийных явлений, а также повреждения, нанесенные животными.

При необходимости покрытие может быть расширено за счет дополнительных сервисов. Кроме того, в каждый полис каско включены услуги эвакуации на сумму до 10 тыс. рублей и круглосуточная поддержка.

Владельцам подержанных автомобилей также доступны альтернативные форматы страхования, включая каско по подписке.