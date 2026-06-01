Легковушка разбилась на МКАД и попала на камеру

В Москве на МКАД легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 42-км МКАД», – говорится в публикации.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль врезается в фуру, в результате лобового столкновения белая машина получила повреждения: у транспорта разбился капот и бампер.

До этого автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру. Авария произошла в районе Свиблово на пересечении проезда Серебрякова и Сельскохозяйственной улицы. На размещенных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, при этом детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что красный Mitsubishi в момент ДТП выехал за пределы проезжей части. В результате аварии три человека пострадали. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

