«Кричал и звал на помощь»: в Приморье неизвестные затолкали человека в автомобиль

В Приморье на видео сняли, как мужчины затолкали кричащего человека в машину

Во Владивостоке неизвестные силой затолкали мужчину в машину на глазах у прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток и Приморье».

«Жители Владивостока сообщили о тревожном инциденте, который произошел вечером на улице Шилкинской. По словам очевидцев, около 21:00 несколько мужчин схватили человека за руки и ноги, после чего силой затолкали его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Свидетели утверждают, что мужчина кричал и звал на помощь», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как два человека силой заталкивают мужчину белую машину. По данным канала, причины произошедшего неизвестны.

До этого в городе Спасск-Дальний Приморского края легковая машина загорелась на проезжей части. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что машина горит на обочине дороги. При этом по словам очевидцев, прибывшие спасатели не могут потушить транспорт из-за взрывов. Далее на записи заметно, как специалисты ликвидируют возгорание.

