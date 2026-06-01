Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Краснодарская компания исчезла с деньгами клиентов после обещаний доставить авто из Кореи

Baza: 250 россиян стали жертвами многомиллионной аферы с доставкой авто из Кореи
Shutterstock/FOTODOM

Клиенты краснодарской компании, занимавшейся покупкой и доставкой автомобилей из Кореи, обратились в правоохранительные органы после того, как фирма исчезла с их деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, схема готовилась с весны 2025 года. Организаторы снимали постановочные ролики с актерами, которые якобы получали автомобили, а также публиковали видео из офисов с менеджерами в нескольких городах. Кроме того, мошенники закупали поддельные отзывы.

Жертвами аферы стали более 250 человек. По предварительным подсчетам, ущерб может превышать 1 млрд рублей. Клиенты переводили компании предоплату от 2 до 9 млн рублей, а также вносили наличные в краснодарском офисе, подписывая агентский договор дистанционно, сообщает Baza.

По ее данным, компания торопила клиентов с платежами, ссылаясь на скорое повышение утильсбора, и даже предлагала рассрочку. Однако после «доставки» машин в Россию менеджеры исчезли в середине декабря. Были удалены все переписки и документация. Проверка по VIN-номерам показала, что автомобили по-прежнему находятся в Корее.

В настоящее время сайты компании не работают, счета заблокированы, долги у приставов превысили 11 млн рублей, номера телефонов и гендиректора недоступны. Большинство пострадавших уже написали заявления в полицию по месту жительства, отмечает канал.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!