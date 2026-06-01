Краснодарская компания исчезла с деньгами клиентов после обещаний доставить авто из Кореи

Клиенты краснодарской компании, занимавшейся покупкой и доставкой автомобилей из Кореи, обратились в правоохранительные органы после того, как фирма исчезла с их деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, схема готовилась с весны 2025 года. Организаторы снимали постановочные ролики с актерами, которые якобы получали автомобили, а также публиковали видео из офисов с менеджерами в нескольких городах. Кроме того, мошенники закупали поддельные отзывы.

Жертвами аферы стали более 250 человек. По предварительным подсчетам, ущерб может превышать 1 млрд рублей. Клиенты переводили компании предоплату от 2 до 9 млн рублей, а также вносили наличные в краснодарском офисе, подписывая агентский договор дистанционно, сообщает Baza.

По ее данным, компания торопила клиентов с платежами, ссылаясь на скорое повышение утильсбора, и даже предлагала рассрочку. Однако после «доставки» машин в Россию менеджеры исчезли в середине декабря. Были удалены все переписки и документация. Проверка по VIN-номерам показала, что автомобили по-прежнему находятся в Корее.

В настоящее время сайты компании не работают, счета заблокированы, долги у приставов превысили 11 млн рублей, номера телефонов и гендиректора недоступны. Большинство пострадавших уже написали заявления в полицию по месту жительства, отмечает канал.

