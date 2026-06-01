Мать и три ребенка не выжили в результате ДТП с грузовиком в Пермском крае

В Пермском крае грузовик влетел в легковую машину с женщиной и четырьмя детьми
Четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате ДТП с участием грузовика и легковой машины в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Трагедия произошла накануне вечером в районе села Сабарки.

«Грузовик с полуприцепом занесло, и он вылетел на встречку, где столкнулся с Lada Largus», — говорится в материале.

В легковом автомобиле находились женщина и три ребенка. Их спасти не удалось.

Госавтоинспекция по Пермскому краю в Telegram-канале уточнила, что грузовиком управлял мужчина 1977 года рождения. Транспортное средство ехало по федеральной трассе М-12 «Восток» со стороны Перми в направлении Екатеринбурга.

«Предварительно установлено, что водитель <...> не учел дорожные метеорологические условия и допустил занос на полосу, предназначенную для встречного движения», — утверждается в заявлении.

В результате столкновения грузовика с Lada Largus не выжили женщина 1982 года рождения, а также несовершеннолетние 2010, 2013 и 2016 годов рождения. По информации Госавтоинспекции, в легковой машине находился еще один ребенок 2019 года рождения. Девочка получила травмы.

