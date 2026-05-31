Продажи Suzuki в России выросли на 222% за четыре месяца

Продажи автомобилей Suzuki в России выросли на 222% за первые четыре месяца 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

С января по апрель на российский учет встало 544 новых автомобиля Suzuki. Это в 3,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было зарегистрировано 169 машин.

Три четверти спроса (76%) пришлось на субкомпактный кроссовер Suzuki Jimny — 416 штук. Второй по популярности моделью стал компактный кроссовер Suzuki Fronx — 65 штук.

Примерно половина автомобилей Suzuki поступила в Россию из Индии, другая половина — с японского рынка. Suzuki — один из немногих иностранных брендов, который не уходил из России, однако с 2022 года официальные поставки новых автомобилей приостановлены. При этом сохранились 16 дилерских контрактов и до сих пор работает российская пресс-служба компании.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

