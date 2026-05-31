Стало известно, какое наказание грозит водителю, устроившему массовое ДТП с маршруткой

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП в Богородском городском округе, в результате которого не выжила женщина. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

«Следователем Следственного управления МУ МВД России «Ногинское» в отношении водителя, совершившего ДТП в результате которого не выжила женщина-пассажир автобуса, а также пострадало восемь граждан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Санкция этой статьи предусматривает либо принудительные работы на срок до 4 лет (с удержанием части зарплаты в пользу государства), либо лишение свободы на срок до 5 лет с отбыванием в колонии-поселении. Почти всегда суд также назначает дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Кроме того, суд, как правило, удовлетворяет гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда — суммы могут достигать нескольких миллионов рублей.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 09:20 утра на 93-м километре трассы А-107 ММК в Богородском городском округе. Предварительно установлено, что водитель Toyota двигался по обочине и задел попутный Ford. После удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia и маршрутным автобусом. От удара автобус опрокинулся. Один из его пассажиров не выжил. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии.

До этого сообщалось, что нижегородский мажор Сергей Корнилов, устроивший пьяное ДТП на кабриолете, получил очередное наказание от суда. 28 мая 2026 года ему вынесли приговор по делу об отказе от медицинского освидетельствования: суд назначил водителю лишение права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев и штраф в размере 45 тыс. рублей.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном Mercedes-Benz SL в Нижнем Новгороде. Молодой человек не справился с управлением.

