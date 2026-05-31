Stellantis анонсировал самоуправляемый фургон для доставки

Подразделение Stellantis Pro One представило изображение концепта полностью автономного электрического фургона, который назвали «коробкой на колесах», сообщает Carscoops.

Премьера модели пройдет в сентябре 2026 года на выставке в Ганновере. Машина выглядит как футуристический модуль с квадратным кузовом, вынесенными по краям колесами и цифровым дисплеем на корпусе. В компании заявляют, что новинка будет беспилотной и электрической. Она призвана удешевить и упростить доставку товаров.

Кроме того, Stellantis планирует выпустить 11 новых коммерческих моделей к 2030 году, включая электрические и гибридные фургоны, а также пикапы Dakota и Rampage. Цель — стать первым в мире производителем коммерческого транспорта к 2030 году.

Цена нового кроссовера на российском рынке может составить около 4,77 млн рублей. Такой прогноз озвучил Павел Ларин, директор по стратегическим коммуникациям страхового брокера Mains.

«Бороться за покупателя Esteo MX по цене около 4,77 млн рублей придется с одноклассниками из премиум-сегмента, а также соплатформенными кроссоверами холдинга «АГР», — считает эксперт.

