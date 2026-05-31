Опубликовано фото с места массового ДТП с маршруткой в Подмосковье

МВД опубликовало фото с места ДТП в Подмосковье, где перевернулась маршрутка

Пресс-служба МВД по Подмосковью опубликовала фотографию с места массового ДТП с маршруткой в Подмосковье, где пострадали восемь человек и еще один получил несовместимые с жизнью травмы.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 09:20 на 93-м километре трассы А-107 ММК в Богородском городском округе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota двигался по обочине и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Ford. После удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Kia и маршрутным автобусом.

В результате столкновения маршрутка опрокинулась. Один из пассажиров автобуса получил серьезные травмы, из-за которых не выжил. Кроме того, на данный момент за медицинской помощью обратились восемь человек.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

