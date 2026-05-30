Названы сроки внедрения системы алкозамков на легковых машинах в России

РИА Новости: в РФ до 2030 года могут внедрить систему алкозамков на автомобилях

В России до 2030 года могут внедрить систему, не позволяющую запустить двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры.

Как уточняется в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, речь идет об определении критериев применения так называемых алкозамков — устройств, препятствующих запуску двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.

Помимо этой меры, документом предусмотрена разработка системы, которая будет собирать информацию о состоянии водителя, выявлять признаки засыпания или отвлечения внимания от дороги. Также планируется создание устройства для дистанционного контроля за скоростью движения, манерой вождения и соблюдением режима труда и отдыха.

Как поясняется в документе, степень жесткости контроля будет зависеть от потенциальных рисков эксплуатации различных типов транспортных средств и осуществления разных видов перевозок. Планы внедрения алкозамков Минпромторг разрабатывает уже около 5 лет.

Ранее россиянам рассказали, чем чреват небольшой перебор с давлением в шинах.