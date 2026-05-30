Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Названы сроки внедрения системы алкозамков на легковых машинах в России

РИА Новости: в РФ до 2030 года могут внедрить систему алкозамков на автомобилях
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России до 2030 года могут внедрить систему, не позволяющую запустить двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры.

Как уточняется в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, речь идет об определении критериев применения так называемых алкозамков — устройств, препятствующих запуску двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.

Помимо этой меры, документом предусмотрена разработка системы, которая будет собирать информацию о состоянии водителя, выявлять признаки засыпания или отвлечения внимания от дороги. Также планируется создание устройства для дистанционного контроля за скоростью движения, манерой вождения и соблюдением режима труда и отдыха.

Как поясняется в документе, степень жесткости контроля будет зависеть от потенциальных рисков эксплуатации различных типов транспортных средств и осуществления разных видов перевозок. Планы внедрения алкозамков Минпромторг разрабатывает уже около 5 лет.

Ранее россиянам рассказали, чем чреват небольшой перебор с давлением в шинах.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, компенсация отдыха и массовый сбой Figma. Главное за 30 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!