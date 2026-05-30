В Афганистане опрокинулся грузовик с вернувшимися беженцами

AVA-press: 29 человек пострадали при опрокидывании грузовика в Афганистане

Грузовик опрокинулся в провинции Лагман в Афганистане. Об этом сообщил новостной портал AVA-press.

По информации журналистов, транспортное средство перевозило беженцев, вернувшихся в страну из эмиграции. В результате аварии пострадали 29 человек. Еще 18 человек — 10 детей, пять женщин и троих мужчин — спасти не удалось.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые доставили раненых в региональную больницу провинции Нангархар. При этом директор управления министерства транспорта Лагмана Хабибулла Мобарез уточнил, что грузовик перевернулся около перекрестка Сархакан в районе Каргиу.

«Ехавшие в грузовике семьи мигрантов некоторое время назад вернулись из Пакистана в Афганистан и группами направлялись из Кунара в Кабул», — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

