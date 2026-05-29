«Скандалят»: малолетние питбайкеры терроризируют москвичей

Baza: подростки на питбайках терроризируют жителей московского ЖК
Telegram-канал Baza

В Москве школьники на питбайках терроризируют жителей ЖК. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Подростки устроили из района импровизированный мототрек и игнорируют все правила дорожного движения — гоняют на красный свет и по тротуарам, круглосуточно дрифтят во дворах, скандалят с пешеходами и шумят моторами почти круглые сутки», – рассказали жители столичного ЖК «Переделкино Ближнее».

Местные сначала пытались урегулировать конфликт мирно — поговорить с детьми или их родителями, но диалога не получилось: молодые люди игнорируют любые замечания. По словам граждан, полиция также бездействует, хотя за два месяца было подано 45 обращений.

По данным канала, в отчаянии от бездействия местные жители уже ведут таблицу с данными о каждом заезде питбайкеров, чтобы в будущем привлечь их к ответственности.

