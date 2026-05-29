Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

В Красноярске автобус врезался в столб, уходя от столкновения с подрезавшей его иномаркой

В Красноярске восемь человек пострадали из-за подрезавшей автобус легковушки

Пассажирский автобус врезался в опору электроосвещения в Красноярске после того, как его подрезал легковой автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.

ДТП произошло утром 29 мая на улице Партизана Железняка. Предварительно, 26-летний водитель машины Toyota при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу №60, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Автобус двигался по выделенной полосе и, уходя от столкновения, влетел в столб.

«В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам», — говорится в публикации.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и полицейские. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

28 мая на Горьковском шоссе в Казани столкнулись два автобуса. Как утверждают очевидцы, водители транспортных средств «играли в догонялки», но один из них не справился с управлением. Из-за этого его автобус врезался в другой, а затем задымился. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали 12 человек. На место ДТП выезжали бригады скорой помощи.

Ранее в Новосибирске мужчина и ребенок выпали из автобуса.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!