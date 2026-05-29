В Красноярске автобус врезался в столб, уходя от столкновения с подрезавшей его иномаркой

В Красноярске восемь человек пострадали из-за подрезавшей автобус легковушки

Пассажирский автобус врезался в опору электроосвещения в Красноярске после того, как его подрезал легковой автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.

ДТП произошло утром 29 мая на улице Партизана Железняка. Предварительно, 26-летний водитель машины Toyota при перестроении не уступил дорогу маршрутному автобусу №60, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Автобус двигался по выделенной полосе и, уходя от столкновения, влетел в столб.

«В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам», — говорится в публикации.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и полицейские. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

28 мая на Горьковском шоссе в Казани столкнулись два автобуса. Как утверждают очевидцы, водители транспортных средств «играли в догонялки», но один из них не справился с управлением. Из-за этого его автобус врезался в другой, а затем задымился. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали 12 человек. На место ДТП выезжали бригады скорой помощи.

Ранее в Новосибирске мужчина и ребенок выпали из автобуса.