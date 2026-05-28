Законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли на рассмотрение Госдумы

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Законопроект, разрешающий официально покупать «красивые» автомобильные номера, повторно внесен в Госдуму. Документ доработали с учетом замечаний правительства и профильного комитета по транспорту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета Павел Федяев.

«Это новая редакция — более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать», — заявил Федяев на заседании транспортного комитета.

Напомним, предыдущая версия законопроекта ушла на доработку в середине апреля. Тогда у документа было много нестыковок: неясно, какой именно номер считать «красивым», как оплачивать резервирование, куда поступят деньги и кто будет этим заниматься.

В обновленной редакции предполагается дополнить закон «О государственной регистрации транспортных средств» новой статьей. Автомобилисты смогут через портал «Госуслуги» зарезервировать и купить определенный госномер из доступных. По замыслу авторов, это позволит вывести из тени рынок «красивых» номеров, который сегодня существует нелегально: водители получают услугу вне правового поля, а государство не видит никаких поступлений в бюджет.

До этого депутаты Госдумы отклонили законопроект, который позволял регионам запустить эксперимент по фиксации средней скорости движения автомобилей между несколькими дорожными камерами и выносить штрафы. Соответствующий законопроект ранее предложила Вологодская область.

Ранее россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году.

 
