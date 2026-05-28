Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

ГИБДД снова вернут в техосмотр

ГИБДД снова будет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы
Shutterstock/Gorodenkoff

Правительство утвердило план реформы безопасности дорожного движения до 2036 года. Один из ключевых пунктов документа предусматривает, что с 2028 года сотрудники Госавтоинспекции получат право участвовать в техническом осмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, говорится в документе, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Сейчас ГИБДД только выдает разрешения на такие перевозки и проверяет документы на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Техосмотром занимаются аккредитованные операторы.

После 2028 года инспекторы смогут лично осматривать цистерны, газовозы и другую опасную технику, следует из документа.

По сути, это возвращение ГИБДД в техосмотр — пока только для самой рискованной категории. Одновременно план предусматривает разработку комплекса мер по совершенствованию всего техосмотра. Для обычных водителей пока ничего не меняется: техосмотр для личных легковых автомобилей остается добровольным.

Ранее правительство РФ поручило трем ведомствам обновить процедуру техосмотра.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!