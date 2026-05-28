ГИБДД снова вернут в техосмотр

ГИБДД снова будет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы

Правительство утвердило план реформы безопасности дорожного движения до 2036 года. Один из ключевых пунктов документа предусматривает, что с 2028 года сотрудники Госавтоинспекции получат право участвовать в техническом осмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, говорится в документе, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Сейчас ГИБДД только выдает разрешения на такие перевозки и проверяет документы на дорогах, но не участвует в самой диагностике машин. Техосмотром занимаются аккредитованные операторы.

После 2028 года инспекторы смогут лично осматривать цистерны, газовозы и другую опасную технику, следует из документа.

По сути, это возвращение ГИБДД в техосмотр — пока только для самой рискованной категории. Одновременно план предусматривает разработку комплекса мер по совершенствованию всего техосмотра. Для обычных водителей пока ничего не меняется: техосмотр для личных легковых автомобилей остается добровольным.

Ранее правительство РФ поручило трем ведомствам обновить процедуру техосмотра.