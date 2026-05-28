«Кто стояли — все упали»: пассажирка — о ДТП с двумя автобусами в Казани

При столкновении двух автобусов в Казани удар был такой силы, что все стоявшие в салоне люди упали на пол. Об этом «Газете.Ru» рассказала пассажирка одного из автобусов Алина. По словам девушки, сама она ударилась головой, из транспорта люди эвакуировались оперативно.

«Я ехала в 46-м автобусе, который гнал с Лебяжьего и обгонял 36-й маршрут. Я не поняла, что случилось, но, по словам водителя 36-го маршрута, перед ним затормозила машина, и уже потом 46-й в него въехал со всей скорости. Удар был сильный, все, кто стояли, упали. Сколько пострадало людей, не могу сказать. Славу богу, что я сидела, а не стояла. Сама ударилась лбом не сильно. Вышли из автобуса быстро», — сказала она.

28 мая Telegram-канал Shot сообщил, что в Казани 12 человек пострадали при столкновении автобусов. По словам очевидцев, водители «играли в догонялки», один из них не справился с управлением и врезался в другой автобус, после чего задымился.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что один из автобусов получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смята и разбита передняя часть, при этом его детали разлетелись по дороге. По данным канала, на место столкновения прибыли оперативные службы. В настоящее время медики осматривают пострадавших в аварии, о госпитализации пассажиров не сообщается.

Ранее в Челябинске грузовик разбился в массовой аварии.