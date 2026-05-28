«Cтрашная авария»: в Казани автобусы с пассажирами разбились в ДТП и попали на камеру

SHOT: в Казани 12 человек пострадали в жестком ДТП с автобусами

В Казани 12 человек пострадали при столкновении автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Cтрашная авария произошла на Горьковском шоссе. По словам очевидцев, водители «играли в догонялки», один из них не справился с управлением и врезался в другой автобус, после чего задымился», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что один из автобусов получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смята и разбита передняя часть, при этом его детали разлетелись по дороге. По данным канала, на место столкновения прибыли оперативные службы. В настоящее время медики осматривают пострадавших в аварии, о госпитализации пассажиров не сообщается.

