В тяжелом состоянии: байкер сорвался со скалы на Камчатке и попал на камеру

Кадр из видео/Telegram-канал «ДПС Камчатка»

На Камчатке байкер сорвался со скалы вместе с мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«29-летний парень гонял по Средней Лагерной. В какой-то момент не справился с управлением и рухнул вниз примерно на 10 метров. С тяжелыми травмами его экстренно увезли на скорой. Сейчас врачи проводят противошоковую терапию», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как спасатели прибыли к пострадавшему на лодке. Мужчины уложили водителя и оказали ему первую помощь, зафиксировав места переломов.

До этого в Челябинске грузовик разбился в массовой аварии. На кадрах заметно, как от удара грузовик опрокидывается на проезжей части, при этом в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге. В ГИБДД сообщили, что участниками аварии стали Toyota Corolla, Lada Granta и «Газель». В результате произошедшего пострадал водитель грузовика, при этом в момент столкновения все машины получили повреждения.

Ранее в Петербурге авария с мотоциклом парализовала КАД.

 
