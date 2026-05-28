В тяжелом состоянии: байкер сорвался со скалы на Камчатке и попал на камеру

На Камчатке мотоциклист сорвался со скалы и попал на видео

На Камчатке байкер сорвался со скалы вместе с мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«29-летний парень гонял по Средней Лагерной. В какой-то момент не справился с управлением и рухнул вниз примерно на 10 метров. С тяжелыми травмами его экстренно увезли на скорой. Сейчас врачи проводят противошоковую терапию», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как спасатели прибыли к пострадавшему на лодке. Мужчины уложили водителя и оказали ему первую помощь, зафиксировав места переломов.

