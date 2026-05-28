«Дедушка упал»: в Дагестане пассажиры избили пенсионера и сняли это на видео

В Махачкале пассажиры автобуса избили пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана».

«В Семендере в маршрутке ребята сидели и дразнили пожилого мужчину, они «цокали», ему это не понравилось, он подошел и обматерил их, потом ударил, а подросток встал и избил его ногами, дедушка упал, ударился и не мог встать», – говорится в публикации.

Нарушители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина подходит к пассажирам, которые провоцируют его на конфликт. После этого люди ударяют пенсионера, который падает на ступеньки.

