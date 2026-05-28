Назван автомобиль из СССР, который оказался лучше многих иномарок своего времени

В народе ВАЗ-2108 прозвали «зубилом» — за хищную облицовку радиатора, напоминавшую птичий клюв. Главное, что выделяло эту модель среди прочих советских машин, — отказ от прямого копирования западных аналогов и реальное сотрудничество с инженерами Porsche. Именно это сотрудничество, как вспоминает журнал Motor, и дало тот результат, который сделал «восьмерку» легендой.

К проекту ВАЗ-2108 привлекли инженеров Porsche, которые помогали с мотором, тормозами и другими узлами. Первый образец 1979 года выглядел почти как серийный — редкость для советского автопрома. Базовый двигатель объемом 1,3 литра (65 л.с.) уступал только Fiat Ritmo, а настоящим хитом стала 70-сильная версия 1,5 литра.

По данным журнала, пока многие зарубежные одноклассники довольствовались четырехступенчатыми коробками, на «восьмерку» устанавливалась пятиступенчатая МКПП, что давало преимущество в экономичности и комфорте на трассе. Еще одно преимущество: «восьмерка» стала абсолютным рекордсменом по числу версий с открытым верхом — около десятка. Например, с 1990 по 1996 год собрали 456 кабриолетов Lada Natacha.

Наконец, ВАЗ-2108 превратился в главную советскую раллийную машину, строились форсированные версии, особенно в Литве и Франции. Именно эти пять преимуществ ставили «зубило» выше многих иномарок своего времени.

Ранее водителям рассказали, как избежать провокации на взятку на дороге.