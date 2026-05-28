Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Назван автомобиль из СССР, который оказался лучше многих иномарок своего времени

Motor назвал 5 причин, которые ставили ВАЗ-2108 выше иномарок своего времени
ВАЗ

В народе ВАЗ-2108 прозвали «зубилом» — за хищную облицовку радиатора, напоминавшую птичий клюв. Главное, что выделяло эту модель среди прочих советских машин, — отказ от прямого копирования западных аналогов и реальное сотрудничество с инженерами Porsche. Именно это сотрудничество, как вспоминает журнал Motor, и дало тот результат, который сделал «восьмерку» легендой.

К проекту ВАЗ-2108 привлекли инженеров Porsche, которые помогали с мотором, тормозами и другими узлами. Первый образец 1979 года выглядел почти как серийный — редкость для советского автопрома. Базовый двигатель объемом 1,3 литра (65 л.с.) уступал только Fiat Ritmo, а настоящим хитом стала 70-сильная версия 1,5 литра.

По данным журнала, пока многие зарубежные одноклассники довольствовались четырехступенчатыми коробками, на «восьмерку» устанавливалась пятиступенчатая МКПП, что давало преимущество в экономичности и комфорте на трассе. Еще одно преимущество: «восьмерка» стала абсолютным рекордсменом по числу версий с открытым верхом — около десятка. Например, с 1990 по 1996 год собрали 456 кабриолетов Lada Natacha.

Наконец, ВАЗ-2108 превратился в главную советскую раллийную машину, строились форсированные версии, особенно в Литве и Франции. Именно эти пять преимуществ ставили «зубило» выше многих иномарок своего времени.

Ранее водителям рассказали, как избежать провокации на взятку на дороге.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!