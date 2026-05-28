Названы электромобили с самой низкой остаточной стоимостью

Аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале сообщил, что электромобили теряют в цене в полтора-два раза быстрее машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

По его словам, за первые два-три года эксплуатации их остаточная стоимость снижается примерно на 50% от первоначальной цены. Особенно трудно перепродать модели брендов, которые ушли с российского рынка или прекратили существование, например Skywell и Ora, а также некоторые версии Hongqi E-HS9 и Voyah Free.

На онлайн-площадках можно найти двух-трехлетние электрокары с пробегом от 15 до 40 тыс. километров по доступным ценам. В категории до двух миллионов рублей в отличном состоянии предлагают Evolute I-Joy первого поколения или «Москвич 3е». В диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей можно купить Skywell ET5, Ora 03 или Evolute I-Sky.

При бюджете от 3 до 3,5 млн рублей доступны электрический Voyah Free (чаще всего 2022 года выпуска) и Aito M5. Около четырех миллионов рублей обойдется Zeekr 001 или представительский Hongqi E-HS9, который за внешность называют электрическим аналогом Rolls-Royce. При этом премиальные европейские электромобили, такие как BMW iX, Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Porsche Taycan, в идеальном состоянии с небольшими пробегами на классифайдах практически не встречаются. Аналогичная ситуация и с Tesla, подытожил аналитик.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

