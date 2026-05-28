«Рваные раны»: школьник самокатом пробил голову пенсионерке, и это попало на камеру

Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске школьник самокатом пробил голову 89-летней женщине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Пацан просто катался у подъезда, а потом внезапно кинулся на старушку. Очевидцы говорят, что на место пришла мать маленького нарушителя, которая даже не поинтересовалась состоянием женщины. Пострадавшую увезли на скорой», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок самокатом ударяет пожилую женщину, которая сидит на лавочке. По словам местных жителей, самокатчик постоянно нападает на людей, переворачивает мусорные баки, ломает игрушки других детей. Жалобы в ПДН не помогают.

Также сообщается, что школьник нападает только на пенсионерок. Пострадавшей – 89 лет, она получила сотрясение и рваные раны головы. Из больницу женщину уже выписали. По словам очевидцев, нарушитель всегда бьет пожилых сибирячек именно в голову. При этом мать защищает своего ребенка и заявляет, что с ее сыном все нормально.

