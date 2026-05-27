Водителям рассказали, как положено общаться с инспектором ГИБДД

Сотрудники ДПС иногда ошибаются, вводя водителей в заблуждение, и проводят осмотр в то время, как по всем понятиям — это досмотр. Часто этим инспекторы злоупотребляют, чтобы не заполнять документы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный юрист Сергей Смирнов.

«Досмотр очень редко проводят. Инспекторы ДПС очень часто говорят автовладельцам, что они не досмотр проводят, а осмотр, при этом просят открыть машину, показать, что находится в бардачке, но это уже является досмотром», — отметил юрист.

По его словам, для проведения досмотра транспортного средства инспектор должен составить протокол, пригласить двух понятых, если у него нет возможности снять происходящее на видео. При наличии видеорегистратора провести досмотр под запись.

Как правило, сотрудники ДПС могут начать досмотр машины, когда законных оснований для проведения нет. Поэтому, как только водитель заявляет о готовности предоставить автомобиль для досмотра, но с обязательным составлением соответствующих процессуальных документов, на этом разговор обычно исчерпывается, заверил адвокат.

Ранее водителям рассказали, за какие нарушения их точно лишат прав.