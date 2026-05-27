Видео: самый большой самосвал в мире застрял под мостом в Белоруссии

На белорусской трассе М1 «Брест — Минск — граница России» утром 26 мая при перевозке карьерного самосвала БелАЗ водитель не учел высоту техники, и массивный кузов уперся в конструкцию путепровода. Видео опубликовал Telegram-канал «Минск Live — новости Минска. Все важное и острое».

На опубликованных кадрах видно, что один из самых больших самосвалов в мире буквально «застрял» под мостом, не имея возможности ни проехать вперед, ни сдать назад.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. В комментариях пользователи уже успели пошутить: «колеса приспустить», а также отметить, что если бы БелАЗ ехал своим ходом (а не на платформе), возможно, ничего бы не случилось. Однако, по правилам, движение такой техники по дорогам общего пользования самоходом не предусмотрено.

До этого в Нижегородской области семь человек пострадали в аварии на трассе М-12. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

Ранее женщина-водитель оплевала машину, которая не уступила ей проезд.