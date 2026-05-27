Два автобуса выгорели на парковке в Подольске

На видео попали два полыхающих автобуса на парковке в Подольске

В подмосковном Подольске на улице 43-й Армии произошел пожар на парковочной стоянке. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», сначала воспламенился один автобус, а спустя некоторое время огонь перекинулся на соседний, стоящий рядом.

Очевидцы сообщают, что над местом происшествия поднимается густой черный дым. К месту пожара уже прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к тушению.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется. Причины возгорания также пока не называются.

До этого в Нижегородской области семь человек пострадали в аварии на трассе М-12. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

