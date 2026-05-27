Видео: легковушку с людьми расплющило в жестком ДТП с фурой

Mash: легковушку расплющило с двух сторон автобусом и фурой под Челнами

Под Набережными Челнами легковой автомобиль получил серьезные повреждения в массовом ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Легковушку сплющило с двух сторон автобусом и фурой в аварии <...> Водитель чудом остался жив, сейчас он в больнице», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на место прибыл реанимобиль и сотрудники ГИБДД. В момент аварии черный автомобиль оказался зажат между автобусом и большегрузом, транспорт получил серьезные повреждения: у машины полностью смят и разбит капот, при этом передняя часть оказалась под фурой.

