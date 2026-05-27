Видео: москвичка заплатила больше 1 млн рублей за парковку в столице

В Москве водительница заплатила 1,1 млн рублей за парковку возле торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Автомобиль 155 дней стоял у ТЦ «Смоленский Пассаж», и <...> накапало больше 1 млн рублей», – говорится в публикации.
На размещенных в сети кадрах видно, как женщина вставляет парковочную карту и на экране высвечивается сумма к оплате в размере 1 115 700 рублей.
