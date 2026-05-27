Женщина-водитель оплевала машину, которая не уступила ей проезд

В Петербурге женщина оплевала иномарку и распылила баллончик в лицо водителю

В Санкт-Петербурге женщина оплевала автомобиль оппонентки в дорожном конфликте, сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

«Не очень адекватная тетя встретилась в районе ул.Верности 52. Обиделась, что, как ей показалось, оставили мало места для проезда. Как видно, потом нормально проехала. Будьте осторожны и всем хорошего дня», — сообщает канал.

Судя по видео, помимо плевка, женщина распылила в сторону оппонентки баллончик с неизвестным веществом.

До этого в Нижегородской области семь человек пострадали в аварии на трассе М-12. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

Ранее автобус с россиянами попал в жесткое лобовое ДТП в Турции.