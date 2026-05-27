«Люксовая рисоварка»: соцсети жестко раскритиковали первый электромобиль Ferrari Luce

Первый в истории полностью электрический суперкар Ferrari под названием Luce (в переводе с итальянского — «Свет») вызвал волну насмешек и негатива в социальных сетях сразу после презентации, сообщает РИА Новости. Пользователи раскритиковали новинку буквально за все: цену, цвет и дизайн.

Стоимость электрокара составляет ошеломляющие $645 тыс. При этом дизайн, разработанный бюро LoveForm бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва, пользователи сравнили с бюджетными японскими автомобилями. Одна из самых популярных записей сравнивает новый суперкар с японским Nissan Leaf, который выполнен в аналогичном голубого цвета кузове и похож на него очертаниями.

«Я, конечно, все могу понять, но Ferrari на официальной презентации — голубая???» — недоумевает один из пользователей. Другой и вовсе назвал новинку «люксовой рисоваркой». Третьи обращают внимание на странный проморолик: «За весь ролик машина не двигается ни на сантиметр».

Реакция рынка также оказалась негативной: акции Ferrari после презентации упали на 6%.

До этого стало известно, что в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо произошло знаковое событие: понтифик Лев XIV стал одним из первых водителей нового полностью электрического суперкара от Ferrari Luce. В качестве подарка главе Ватикана оставили лишь руль от новинки.

