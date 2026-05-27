Папа Римский протестировал первый электрокар Ferrari

Папа Римский протестировал электрокар Ferrari Luce, а получил в подарок лишь руль

В понедельник, 27 мая, в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо произошло знаковое событие: понтифик Лев XIV стал одним из первых водителей нового полностью электрического суперкара от Ferrari, сообщает газета La Repubblica.

Папе Римскому представили новинку — модель Luce голубоватого оттенка. Руководство компании во главе с президентом Джоном Элканном лично рассказали Льву XIV об особенностях автомобиля. «Это — первый четырехдверный Ferrari?» — поинтересовался понтифик, садясь за руль. В ответ гости уточнили, что перед ним первая пятиместная машина в истории бренда. В качестве подарка главе Ватикана оставили лишь руль от новинки.

Презентация первого электрокара Ferrari состоялась накануне, 26 мая. Реакция рынка оказалась неоднозначной: акции компании подешевели более чем на 8%, что в денежном выражении составило около €5 млрд. Как подсчитала газета Corriere della Sera, эта сумма эквивалентна стоимости примерно 9 тыс. новых электромобилей, каждый из которых оценивается в €550 тыс. Для сравнения: самая дорогая традиционная модель Ferrari с ДВС стоит не более €460 тыс. Впрочем, в самой компании не делают ставку на массовые продажи электрокара, называя его статусным продуктом.

