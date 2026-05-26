Автомобилисты не смогут отсудить больше 400 тыс. рублей за несделанный ремонт по ОСАГО

Конституционный суд РФ ограничил суммой в 400 тыс. рублей компенсацию по ОСАГО в случае, если страховая компания не смогла направить поврежденный в ДТП автомобиль на ремонт в сервис, а сумма его восстановления превысила этот лимит. Об этом сообщает ТАСС.

«Конституционный суд постановил, что в рамках действующей модели ОСАГО потерпевшему должно быть гарантировано: если рыночная стоимость ремонта превышает страховую сумму, а его стоимость по методике ЦБ укладывается в лимит, потерпевший при несогласии доплатить за ремонт на СТО вправе требовать страховое возмещение в денежной форме. Страховщик обязан выплатить его в размере, равном максимальной страховой сумме, - 400 тыс. рублей», — отмечается в сообщении агентства.

Высшая судебная инстанция предписала законодателям внести в закон об ОСАГО. До этого момента суды обязаны руководствоваться новой позицией КС.

Судебное разбирательство, в конечном итоге дошедшее до КС, началось после того, как потерпевший после ДТП потребовал отремонтировать машину на СТО по направлению страховщика — «Т-Страхование». Компания оценила ущерб по методике ЦБ в 320 тыс. рублей — ремонт укладывался в лимит ОСАГО в 400 тыс. рублей. Однако автосервис насчитал уже 580 тыс. рублей и отказался работать, опасаясь, что страховщик не доплатит. Тогда водитель получил от компании 320 тыс. рублей компенсации, затем доплату до 400 тыс. рублей и потребовал через суд недостающую сумму, которая была взыскана со страховщика.

Ранее МАЗ представил в Москве новый пригородный автобус.