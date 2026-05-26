МАЗ представил новый пригородный автобус для тех, кто живет за МКАДом

В Москве на выставке COMVEX Минский автомобильный завод продемонстрировал обновленную версию пригородного автобуса МАЗ 303147, сообщает Motor.

Предприятие намерено с 2027 года полностью перейти на выпуск именно таких машин, постепенно снимая с производства устаревшие автобусы второго поколения. Главные изменения коснулись внутреннего пространства: салон стал эргономичнее, комфортнее для пассажиров и получил ряд новых технологических решений.

Модель 303147 создана прежде всего для пригородных маршрутов, где нужна вместительность, плавность хода и экономичность — в том числе за пределами Минской кольцевой автодороги (МКАД). Автобус оснащается 294-сильным дизелем, 6-диапазонным «автоматом» и развивает скорость до 90 км/ч. В салоне установлено 50 сидячих мест.

До этого стало известно, что Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей.

