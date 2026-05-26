Массовая авария парализовала движение автомобилей на проспекте Мира в Москве

Массовое ДТП заблокировало движение транспорта на проспекте Мира в Москве

В Москве на проспекте Мира произошло массовое столкновение машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Мира (в районе д.222А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение транспорта затруднено на 3 километра. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем и выбрать пути объезда проблемного участка.

