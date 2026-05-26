Стало известно наказание для пьяного мажора, устроившего массовое ДТП на кабриолете

Суд избрал меру пресечения нижегородскому мажору после массового ДТП на кабриолете. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Сыну миллиардера теперь нельзя пользоваться интернетом, гулять ночами по городу, общаться со свидетелями и ездить за рулем два месяца. Его обвиняют по уголовной статье за агрессивное вождение», – говорится в публикации.

По словам нарушителя, он полностью признал избранную меру пресечения и согласен с наказанием.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовую аварию. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед ДТП водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

