«Нищета, не обижайтесь»: стало известно, как семья мажора Корнилова заработала на СВО

Бизнес семьи Сергея Корнилова, известного после пьяного ДТП в Нижнем Новгороде и оскорблением «нищета», оказался связан с госзаказами силовых ведомств, сообщает «Газета.Ru».

Компания Корниловых поставляла МВД и Минобороны не только спецавтомобили, но также чехлы для танков, разгрузки для спецназа и подсумки для автоматов — все это закупалось для нужд специальной военной операции. Заказчиком выступал «Военторг», чей экс-глава сейчас обвиняется в преступного сообщества и хищении 2 млрд рублей.

22-летний водитель, устроивший пьяное ДТП, оказался сыном основателя группы «Луидор» Сергея Корнилова. Капитал их семьи формировался за счет тюнинга ГАЗ/УАЗ и госконтрактов на военную амуницию. Хотя автомобильные активы теперь не принадлежат Корниловым, их ключевым предприятием оставалось швейное ООО «Спецпошив», учрежденное в 2015 году мачехой нарушителя и женой Корнилова-старшего Екатериной Олеговной Корниловой.

С 2021 года «Спецпошив» не раскрывает свою финансовую отчетность. Согласно информации на сайте компании (form-poshiv.ru), ее клиентами являются Минобороны, МЧС, МВД, ФСО и ФСБ. Четыре года назад выручка юрлица составляла около 200 млн рублей. Первым заказом «Спецпошива» в 2015 году, сообщал «Завод Труд», стал «подсумок на 3 магазина» для автомата, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын бизнесмена Корнилова принес извинения после массового ДТП.