Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

«Нищета, не обижайтесь»: стало известно, как семья мажора Корнилова заработала на СВО

Семья нижегородского мажора Корнилова разбогатела на контрактах с Минобороны
Соцсети С.Корнилова/ГУ МВД России по Нижегородской области

Бизнес семьи Сергея Корнилова, известного после пьяного ДТП в Нижнем Новгороде и оскорблением «нищета», оказался связан с госзаказами силовых ведомств, сообщает «Газета.Ru».

Компания Корниловых поставляла МВД и Минобороны не только спецавтомобили, но также чехлы для танков, разгрузки для спецназа и подсумки для автоматов — все это закупалось для нужд специальной военной операции. Заказчиком выступал «Военторг», чей экс-глава сейчас обвиняется в преступного сообщества и хищении 2 млрд рублей.

22-летний водитель, устроивший пьяное ДТП, оказался сыном основателя группы «Луидор» Сергея Корнилова. Капитал их семьи формировался за счет тюнинга ГАЗ/УАЗ и госконтрактов на военную амуницию. Хотя автомобильные активы теперь не принадлежат Корниловым, их ключевым предприятием оставалось швейное ООО «Спецпошив», учрежденное в 2015 году мачехой нарушителя и женой Корнилова-старшего Екатериной Олеговной Корниловой.

С 2021 года «Спецпошив» не раскрывает свою финансовую отчетность. Согласно информации на сайте компании (form-poshiv.ru), ее клиентами являются Минобороны, МЧС, МВД, ФСО и ФСБ. Четыре года назад выручка юрлица составляла около 200 млн рублей. Первым заказом «Спецпошива» в 2015 году, сообщал «Завод Труд», стал «подсумок на 3 магазина» для автомата, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын бизнесмена Корнилова принес извинения после массового ДТП.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!