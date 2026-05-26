Последние секунды жизни водителя Mitsubishi попали на видео

В Хабаровском крае иномарка врезалась в общественный транспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Жесткое ДТП произошло в районе Хумминского шоссе. Водитель Mitsubishi Pajero, ехавший в сторону Вагонной, вылетел на встречку и врезался в автобус, в котором сидели 10 человек. От удара «Митсубиси» перевернулся», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате ДТП водитель иномарки, житель Комсомольска, получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, в момент столкновения мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Также сообщается, что после ДТП автобус с пассажирами съехал в кювет. В аварии пять человек, в том числе несовершеннолетний, получили травмы. В районе ДТП образовалась автомобильная пробка в обе стороны, движение было затруднено.

