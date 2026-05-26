Москвичка на BMW сбила пешехода на юго-западе столицы

На юго-западе столицы пешеход попал под колеса иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Девушка за рулем BMW сбила человека на пешеходном переходе на проспекте Вернадского у пересечения с Удальцова. Пострадавшего мужчину забрали в больницу, все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД». – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что белый автомобиль BMW, который влетел в пешехода, повреждений не получил. В каком состоянии госпитализировали москвича не сообщается.

Днем 25 мая в Нижегородской области автобус с гражданами Северной Кореи попал в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что в результате ДТП автобус выехал за пределы проезжей части. В момент столкновения транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

