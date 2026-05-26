ГАЗ создал универсальную безрамную платформу для микроавтобусов

ГАЗ представил безрамную платформу с подруливающей задней осью
Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает Motor со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что модульная конструкция позволяет менять колесную базу, высоту крыши и тип кузова, а также устанавливать любые силовые установки — от бензина и дизеля до водорода и электричества.

Безрамная конструкция снизила массу и погрузочную высоту (менее 60 см), а под полом можно разместить батареи до 150 кВт·ч — почти втрое больше, чем у «Газели e-NN».

Представленный на выставке образец платформы выполнен в электрическом исполнении и оснащен индивидуальными тяговыми двигателями пиковой мощностью 200 кВт на каждой из осей. Ходовая часть: базово — независимая подвеска всех колес, также проработаны варианты с зависимой задней подвеской и с подруливающими колесами задней оси для уменьшения радиуса поворота. Рулевое управление — электрическая рейка.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

