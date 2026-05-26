ГАЗ создал универсальную безрамную платформу для микроавтобусов

Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает Motor со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что модульная конструкция позволяет менять колесную базу, высоту крыши и тип кузова, а также устанавливать любые силовые установки — от бензина и дизеля до водорода и электричества.

Безрамная конструкция снизила массу и погрузочную высоту (менее 60 см), а под полом можно разместить батареи до 150 кВт·ч — почти втрое больше, чем у «Газели e-NN».

Представленный на выставке образец платформы выполнен в электрическом исполнении и оснащен индивидуальными тяговыми двигателями пиковой мощностью 200 кВт на каждой из осей. Ходовая часть: базово — независимая подвеска всех колес, также проработаны варианты с зависимой задней подвеской и с подруливающими колесами задней оси для уменьшения радиуса поворота. Рулевое управление — электрическая рейка.

