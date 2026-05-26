«АвтоВАЗ» представил новую модель SKM M9

АвтоВАЗ представил новую коммерческую модель SKM M9 в Москве
«АвтоВАЗ» показал на выставке COMvex в Москве новую коммерческую модель под брендом SKM — M9. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Разработкой новинки занималась компания «Промтех», выступающая сертифицированным партнером автогиганта по выпуску прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и спецавтомобилей на базе фургонов.

Переднеприводный SKM M9 будет предложен в четырех вариантах: 7-местный и 8-местный минивэны, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон. Все версии оснащаются 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 150 л.с., который работает в связке либо с 9-ступенчатым «автоматом», либо с 6-ступенчатой механикой.

Минивэн в исполнении «Бизнес» рассчитан на шестерых пассажиров плюс водителя: пять мест сзади и одно рядом с водителем, в салоне предусмотрены передвижной стол и трансформируемые кресла. Версия «Трансфер» вмещает уже семерых пассажиров и отличается увеличенным багажным отсеком. Микроавтобус «Комфорт» получил увеличенные длину и высоту, он рассчитан на девять человек (семь мест по ходу движения плюс одно рядом с водителем). Грузовой же фургон SKM M9 предлагает полезный объём 9,6 кубометра.

Выпуск модели планируется на площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

