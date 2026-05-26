В Подольске попала на видео «бомбардировка» школьниками прохожего пакетами с водой

В Подольске мужчина за секунду увернулся от пакета с водой, рухнувшего с многоэтажки

В городе Подольске Московской области школьники сбросили пакеты с водой на человека и автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Прохожий еле успел увернуться от пакетов с водой, которые кидали с верхних этажей школьники <...> Мужчина не пострадал, а вот припаркованной рядом машине не повезло — сюрприз с высоты разбил ей лобовуху», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как с верхних этаже падают два пакета с водой, которые разбиваются об асфальт, при этом прохожий успевает увернуться.

