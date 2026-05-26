В России запатентовали новый кроссовер Hyundai

Hyundai запатентовала в России дизайн нового кроссовера Venue
Компания Hyundai официально зарегистрировала в России патент на внешний вид своего нового кроссовера Venue. Заявка была подана головным офисом бренда еще осенью прошлого года, а в мае нынешнего года документ утвердили и опубликовали в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), сообщает «За рулем».

По размерам новинка близка к хорошо знакомой россиянам Hyundai Creta, однако, в отличие от нее, оснащается только передним приводом. В линейке двигателей — «доналоговые» бензиновые моторы мощностью от 83 до 120 л.с., а также дизельный агрегат. В паре с ними работают механическая коробка передач или вариатор.

Hyundai Venue второго поколения был представлен в 2025 году, его производство налажено в Индии. Такие автомобили, как и их платформенный собрат Kia Sonet, уже попадают в Россию по каналам параллельного импорта — из Индии и Южной Кореи. Цены сильно варьируются в зависимости от региона и комплектации, но в среднем составляют от 2 до 3 млн рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

